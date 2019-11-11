تعرف على عقوبة شخص حاول الاعتداء على مسعود أوزيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت محكمة إنجليزية في العاصمة لندن، حكمها بالسجن 10 سنوات على الشخص الذي أقدم على محاولة فاشلة للسطو على ثنائي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، مسعود أوزيل وسيد كولاشيناتس، في يوليو الماضي بلندن.

هيئة الإذاعة البريطانية ” B.B.C” ذكرت أن محكمة “هارو كراون” قضت بسجن آشلي سميث البالغ 30 عاما عقب اعترافه بمحاولة سرقة ساعات يد بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل تقريبا 255 ألف دولار من ثنائي أرسنال.

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ويُنتظر صدور حكم بشأن جوردان نورثاوفر البالغ 26 عاما الشريك في الجريمة والذي أقر بتورطه في الهجوم.

القاضي إيان بورني، وصف مرتكب الجريمة سميث بأنه مجرم له “سجل جنائي” ومعروف لدى الشرطة. اللاعب الألماني مسعود أوزيل كان يقود سيارته المرسيدس السوداء في شمال لندن، عندما حاصرها شخصان يخفيان وجهيهما بخوذتين يركبان دراجة نارية في الـ25 يوليو الماضي، بعد مطاردة طويلة لنحو ميل كامل.

مقطع فيديو أظهر المدافع البوسني كولاشيناتس، الذي كان إلى جوار زميله في النادي اللندني، يخرج من السيارة ليقاوم المهاجمين.