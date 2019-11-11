مباراة في إسرائيل تفتح النار على ليونيل ميسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجم عدد من النشطاء في إسبانيا – المناصرين للقضية الفلسطينية - نجمي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، وذلك على خلفية استعدادهما لخوض مباراة دولية ودية مقررة في إسرائيل بين منتخبي الأرجنتين والأوروجواي لكرة القدم.

المنتخبان من المنتظر أن يلتقيا في تل أبيب، في الـ18 من نوفمبر الجاري، في واحدة من أبرز المباريات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

نشطاء إسبان مناصرين للقضية الفلسطينية، شنوا حملة للضغط على نجمي برشلونة الأرجنتيني والأوروجواياني، من أجل رفض خوض اللقاء، وفقا لصحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية.

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بعض النشطاء هتفوا خارج مركز تدريب برشلونة موجهين رسالة لميسي وسواريز قالوا فيها: “لا يزال أمامكما وقت لتقررا رفض الذهاب” إلى تل أبيب، هل يمكنكما اللعب في جنوب أفريقيا التي تشهد تمييزا عنصريا؟”.

النشطاء أضافوا: “لا تدعوهم يستخدمونكما لتغطية جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، المباراة ستكون قريبة من قطاع غزة حيث يتم استهداف لاعبي كرة القدم عمدا في أرجلهم، هل تريدان أن تكونا متواطئين في ذلك؟”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها النشطاء ميسي فيما يخص زيارة إسرائيل، حيث سبق أن تعرض الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وقائد منتخب “التانجو” لضغط من جانب الاتحاد الفلسطيني، مما أدى إلى إلغاء مباراة ودية بين الأرجنتين وإسرائيل قبيل مونديال 2018.