- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أفلت فريق ليفربول الإنجليزي، من عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بعد واقعة تعليق مشجعي النادي الإنجليزي لافتة فيها طابع عنصري ضد لاعبهم ديفوك أوريجي.
اللافتة أظهرت صورة مفبركة للاعب البلجيكي أوريجي وهو عار، ممسكا بكأس دوري أبطال أوروبا من تصميم حساب على موقع التواصل الاجتماعي ذي توجه عنصري، وذلك خلال مواجهة “الريدز” أمام مضيفه جنك البلجيكي لرابعة الجولات من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
اللافتة تم مصادرتها بواسطة أفراد الأمن في الملعب قبل انطلاق اللقاء بـ35 دقيقة، وتبين لاحقا أن مراقب المباراة لم يسجل رسميا الواقعة.
ليفربول وصف تصرف المشجع الإنجليزي بغير المقبول، وتم الإعلان عن عقوبة منعه من دخوله لأي مباراة للفريق مجددا.
ورغم مخاوف ليفربول من فرض عقوبة عليه من الاتحاد الأوروبي بسبب تصرف المشجع، لم يتم إصدار أي نوع من العقوبات على الفريق، لأن “اليويفا” لم يصله أي إخطار رسمي من مراقب اللقاء حول الموضوع.
ليفربول كان قد نجح في الفوز على جنك 4-1ذهابا، قبل أن يكرر الانتصار في “أنفيلد” 2-1، ليتصدر “الريدز” ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة عارية لأوريجي في ملعب ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.