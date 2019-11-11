صورة عارية لأوريجي في ملعب ليفربول

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أفلت فريق ليفربول الإنجليزي، من عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بعد واقعة تعليق مشجعي النادي الإنجليزي لافتة فيها طابع عنصري ضد لاعبهم ديفوك أوريجي.

اللافتة أظهرت صورة مفبركة للاعب البلجيكي أوريجي وهو عار، ممسكا بكأس دوري أبطال أوروبا من تصميم حساب على موقع التواصل الاجتماعي ذي توجه عنصري، وذلك خلال مواجهة “الريدز” أمام مضيفه جنك البلجيكي لرابعة الجولات من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

اللافتة تم مصادرتها بواسطة أفراد الأمن في الملعب قبل انطلاق اللقاء بـ35 دقيقة، وتبين لاحقا أن مراقب المباراة لم يسجل رسميا الواقعة.

ليفربول وصف تصرف المشجع الإنجليزي بغير المقبول، وتم الإعلان عن عقوبة منعه من دخوله لأي مباراة للفريق مجددا.

ورغم مخاوف ليفربول من فرض عقوبة عليه من الاتحاد الأوروبي بسبب تصرف المشجع، لم يتم إصدار أي نوع من العقوبات على الفريق، لأن “اليويفا” لم يصله أي إخطار رسمي من مراقب اللقاء حول الموضوع.

ليفربول كان قد نجح في الفوز على جنك 4-1ذهابا، قبل أن يكرر الانتصار في “أنفيلد” 2-1، ليتصدر “الريدز” ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.