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رقم مفزع لميلان بعد الهزيمة من يوفنتوس

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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رقم مفزع لميلان بعد الهزيمة من يوفنتوس

الإثنين 11 نوفمبر 2019

خسر ميلان مجدداً امام ضيفه يوفنتوس في ختام مباريات الجولة الثانية عشرة من الدولي الإيطالي بهدف نظيف وذلك على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

 

وخسر ميلان للمرة التاسعة بملعب "أليانز ستاديوم" من خلال تسع زيارات سابقة في كل البطولات، ليصبح السجل الأسواً لأي فريق إيطالي على الإطلاق على ملعب اليوفي.

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كما واصل باولو ديبالا هوايته في التسجيل بمرمى الميلان، حيث سجل سبعة أهداف في شباك الروسونيري، ليصبح أكثر الفرق التي إستطاع الأرجنتيني زيارة شباكها.

 

ويحتل الميلان المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

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