شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثالثة عشرة والان مع التفاصيل

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثالثة عشرة الإثنين 11 نوفمبر 2019 إنتهت أحداث الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني بفوز الثلاثي الكبير ريال مدريد وبرشلونة وأتليتيكو مدريد على كل من إيبار وسيلتا فيجو وإسبانيول على الترتيب، ليظل الثلاثي في الصدارة حتى إشعار آخر.

وإنتقل التنافس بين قائمة الهدافين، حيث واصل بنزيما التألق بتسجيل هدفين في شباك إيبار، ليرد النجم الكبير ليونيل ميسي بثلاثية. كريم بن زيما سجل هدفين خلال زيارة فريقه لملعب إيبوروا لملاقة إيبار الذي إنحنى أمام الريال برباعية، ليرفع رصيده لتسعة أهداف متصدراً لجدول الهدافين. ليونيل ميسي سجل ثلاثية في فوز فريقه أمام سيلتا فيجو برباعية مقابل هدف، ليرفع رصيده للهدف الثامن ويواصل مطاردة بنزيما. جيرارد مورينو خسر فريقه فياريال أمام مايوركا بثلاثية مقابل هدف، وصام عن التسجيل خلال هذه الجولة. لورين مورون سجل هدف فريقه ريال بيتيس الوحيد في ديربي الأندلس أمام أشبيلية التي خسرها فريقه بهدف مقابل هدفين. Advertisements ترتيب لائحة الهدافين 1- كريم بنزيما (ريال مدريد) 9 أهداف 2- ليونيل ميسي (برشلونة) 8 أهداف 3- جيرارد مورينو (فيالريال) 8 أهداف 4- لورين مورون (ريال بيتيس) 8 أهداف 5- لوكاس بيريز (ألافيس) 7 أهداف 6- لويس سواريز (برشلونة) 6 أهداف ترتيب أصحاب التمريرات الحاسمة 1- ليونيل ميسي (برشلونة) 4 تمريرات 2- داني كارفخال (ريال مدريد) 4 تمريرات 3- رودريجو (فالنسيا) 4 تمريرات 4- سانتي كازورلا (فيالريال) 4 تمريرات 5- ميكيل أويارزبال (ريال سوسيداد) 4 تمريرات 6- فابيان أوريانا (إيبار) 4 تمريرات.

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