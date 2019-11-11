شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب مباريات الجولة الثالثة عشرة والان مع التفاصيل

جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب مباريات الجولة الثالثة عشرة الإثنين 11 نوفمبر 2019 إنتهت مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني بفوز أشبيلية على جاره ريال بيتيس بهدفين لهدف في ديربي الأندلس الذي شهده ملعب "بينتو فيلامارين" الخاص بنادي ريال بيتيس.

لا جديد في الصدارة حقق الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة فوزين سهلين على إيبار وسيلتا فيجو على الترتيب، ففي ملعب إيبوروا سحق ريال مدريد مضيفه إيبار برباعية نظيفة سجل منها كريم بنزيما هدفين، وسيرجيو راموس وفالفيردي هدفاً. بينما حقق برشلونة فوزاً سهلا على ضيفه سيلتا فيجو برباعية مقابل هدف، سجل منها النجم ليونيل ميسي ثلاثة أهدافوهدف وحيد لسيرجيو بوسكيتس. تعثر سوسيداد وإستفاقة أتليتيكو مدريد Advertisements تعثر ريال سوسيداد أما ضيفه ليجانيس المتذيل بهدف لكل فريق في ملعب الأنويتا، ليعود للمركز الخامس، بينما كانت ثلاثية أتليتيكو مدريد بملعب وانداميتروبوليتانو في مرمى إسبانيول كافية لعودة الفريق مرة أخرى للمركز الثالث. ترتيب أندية الليجا 1- برشلونة 25 نقطة 2- ريال مدريد 25 نقطة 3- أتليتيكو مدريد 24 نقطة 4- أشبيلية 24 نقطة 5- ريال سوسيداد 23 نقطة 6- أتليتيك بيلباو 20 نقطة.

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