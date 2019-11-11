شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الثانية عشرة والان مع التفاصيل

كل ما تريد معرفته عن الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الثانية عشرة الإثنين 11 نوفمبر 2019 إختتمت الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي بلقاء يوفنتوس وميلان في ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو والذي شهد تفوق السيدة العجوز بهدف نظيف سجله باولو ديبالا، ليعود اليوفي لصدارة الترتيب مرة أخرى.

فوز عسير للإنتر وتغلب إنتر ميلان بصعوبة أمام ضيفه هيلاس فيرونا بثنائية فيسينو وباريلا، بعد أن كان الفريق متأخراً بهدف في بداية المباراة، ليواصل النيرادزوري مطاردة اليوفي في الصدارة. سقوط الذئاب سقط الذئاب بملعب إينيو تارديني أمام نادي بارما بثنائية نظيفة، ليتراجع روما للمركز السادس مفسحاً الطريق للاتسيو الذي قاز على ليتشي 4-2 وأتالانتا رغم تعادله دون أهداف أمام سامبدوريا، وكالياري الذي تقدم للمركز الرابع. كالياري يواصل المفاجآت واصل كالياري عروضه القوية وضرب فيورنتينا بخماسية كا بطلها النجم البلجيكي رادجا ناينجولان الذي سجل هدفاً وصنع ثلاثة لزملائه جواو بيدرو وسيميوني الإبن وبيسكاني وماركو روج، ليتقدم الفريق للمركز الرابع. معاناة نابولي مستمرة وتستمر عروض نابولي الهزيلة الذي فشل في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي في الكالتشيو، عندما تعادل دون أهداف مع جنوى ليتراجع للمركز السابع. ترتيب أندية الدوري الإيطالي 1- يوفنتوس 32 نقطة Advertisements 2- إنتر ميلان 31 نقطة 3- لاتسيو 24 نقطة 4- كالياري 24 نقطة 5- أتالانتا 22 نقطة 6- روما 22 نقطة 7- نابولي 19 نقطة ترتيب هدافو الدوري الإيطالي 1- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) 14 هدف 2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) 9 أهداف 3- لويس مورييل (أتالانتا) 8 أهداف 4- أندريا بيولتي (تورينو) 7 أهداف 5- دومينيكو بيراردي (ساسولو) 7 أهداف ترتيب أصحاب التمريرات الحاسمة 1- لويس ألبيرتو (لاتسيو) 8 تمريرات 2- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) 5 تمريرات 3- أليخاندرو جوميز (أتالانتا) 5 تمريرات 4- ديان كولوسيفيسكي (بارما) 5 تمريرات 5- ألفريد دونكان (ساسولو) 5 تمريرات.

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