عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هل توترت العلاقة بين ساري ورونالدو

الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365

حقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزاً هاماً على ضيفه ميلان، في ختام مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري الإيطالي، على ملعب "أليانز ستاديوم".



وسجل نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا، هدف الفوز في الدقيقة 77 من أحداث المباراة.

ودخل ديبالا بديلاً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 55 من أحداث اللقاء.

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وشهدت أحداث المباراة آداء محتشم من نجم ريال مدريد السابق، ليضطر مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري لإستبداله في الدقيقة 55 ويدخل ديبالا بدلاً منه، بل ويسجل هدف المباراة الوحيد.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" الإحصائية، فإنه للمرة الاولى منذ إنضمام رونالدو لليوفي، يتم إستبدال الدون في هذا الوقت المبكر دون وجود إصابة.

كما تم إستبداله في اللقاء السابق لليوفي ضد لوكوموتيف موسكو الروسي، ليتم إستبداله في مبارتين متتاليتين في ظاهرة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الدون بالقميص الأبيض والأسود، وفقاً لأوبتا.

ويحتل اليوفي صدارة الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام الإنتر صاحب المركز الثاني.