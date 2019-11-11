الأخضر الشاب إلى نهائيات آسيا 2020

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) تأهل المنتخب الوطني للشباب تحت 19 سنة لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا 2020 بعد تعادله مع نظيره منتخب أوزبكستان بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما أمس (الأحد) في ختام لقاءات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة للبطولة الآسيوية على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي تأهل المنتخب الوطني للشباب تحت 19 سنة لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا 2020 بعد تعادله مع نظيره منتخب أوزبكستان بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما أمس (الأحد) في ختام لقاءات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة للبطولة الآسيوية على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة. تقدم الأخضر أولاً عن طريق قائده باسل السيالي من ركلة جزاء في الدقيقة (45+3)، ومن ثم عادل للمنتخب الأوزبكي لاعبه جلال الدين بعد مجهود فردي في الدقيقة (80) من عمر المباراة، ليصلا سويا للنقطة السابعة مع تصدر الأخضر للمجموعة بفارق الأهداف معلناً تأهله لنهائيات كأس آسيا، فيما ينتظر منتخب أوزبكستان «الثاني» نتائج المجموعات العشر الأخرى لحسم تأهله من ضمن أفضل 4 منتخبات بالمركز الثاني.



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