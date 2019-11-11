«المملكة» تنظم منتدى الغولف السعودي العالمي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن الاتحاد السعودي للغولف عن إطلاق الحدث العالمي الأحدث من نوعه في مجال أعمال

أعلن الاتحاد السعودي للغولف عن إطلاق الحدث العالمي الأحدث من نوعه في مجال أعمال رياضة الغولف، المتمثل في إقامة منتدى الغولف السعودي بدعم من غولف السعودية «الشركة الفرعية المملوكة بالكامل من الاتحاد السعودي للغولف»، والذي يهدف إلى إنشاء بيئة نشطة وحاضنة بصورة مستدامة لهذه اللعبة على الصعيد المحلي بما يتوافق مع رؤية 2030، وسيجمع هذا الحدث المرتقب قادة الصناعة والقادة الوطنيين لمناقشة أهم الموضوعات وأساليب التطور الحديث، حيث سيعقد المنتدى في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الفترة من الثاني حتى الرابع من شهر فبراير من العام 2020 القادم. هذا وسيقام الحدث ضمن الفعاليات التي تسبق انطلاق «بطولة السعودية الدولية للغولف» في نسختها الثانية بدعم من «سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية»، ليتيح الفرصة للضيوف معرفة المزيد عن النمو السريع لرياضة الغولف في المملكة العربية السعودية، وسيطلع الحاضرون بشكل مباشر على كيفية قيام المملكة بخطوات كبيرة في تطوير اللعبة من خلال التزام غولف السعودية بإنشاء نظام بيئي نشط وجديد لممارسة هذه الرياضة ، يقوم على خمس ركائز، وهي: الوصول والبنية التحتية، والأحداث، والمنتخب الوطني والأكاديميات، وحجم المشاركة الشعبية والسياحة، وسيوفر منتدى الغولف السعودي فرصة لجمع وتوحيد أصحاب المصلحة في رياضة الغولف وتطوير العلاقات التجارية الرئيسية في هذا المجال، وسيمنح منتدى الغولف السعودي، الشركات المشاركة فيه فرصة فريدة للاستفادة من هذا النظام الجديد. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للغولف ماجد السرور: «إن التزامنا بلعبة الغولف يقوم على أساس طموح وطني للرياضة لتكون بمثابة حافز لتحقيق رؤية 2030، ومنتدى الغولف السعودي سيسمح لنا بالجمع بين مجموعة غنية من قادة الصناعة وأصحاب المصلحة الوطنيين لدينا من أجل مشاركة وتبادل الأفكار وبناء علاقات عمل حيوية»، مضيفاً: «تمتلك المملكة واحدا من أكثر البرامج الطموحة على مستوى العالم في تاريخ رياضة الغولف، ونعتزم تصميم برامج رائدة تعتمد على مفاهيم جديدة مبتكرة، التكنولوجيا وأفضل الممارسات، من أجل وضع معايير جديدة في مجال التطوير».

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