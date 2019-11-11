شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السيارات يتوج الراجحي بطلا لرالي «العلا - نيوم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

توَّجَ رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الأمير خالد بن سلطان الفيصل الفائزين بألقاب الفئات الذين شاركوا في رالي «العلا- نيوم»، الذي شكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية.

وأكد رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية أهمية هذا الحدث الرياضي الذي يشكل منعطفاً تاريخياً في رياضة السيارات من خلال ما تشهده من تطور كبير بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة مباشرة من الهيئة العامة للرياضىة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وأضاف قائلا: «المستقبل يصنع من هنا، والتاريخ سيتحدث، والأجيال القادمة ستذكر دائماَ أن نيوم شهدت حدثاً رياضياً تمثل في تنظيم المرحلتين الأخيرتين من الرالي في نيوم، هذه المنطقة عاشت واحدة من أهم اللحظات التاريخية لرياضة السيارات، اليوم ننتهي من الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية ولكن سنلتقي قريبا هنا بنيوم بحدث عالمي سينقل رياضة السيارات السعودية إلى العالمية وهو رالي دكار السعودية».

هذا وأحرز السائق السعودي يزيد بن مُحمد الراجحي المركز الأول، فيما حل مُواطنه ياسر بن سعيدان ثانياً، والإسباني فرناندو ألونسو ثالثا.