رئيس هيئة الرياضة للاعبين: ثقتنا فيكم كبيرة

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب السعودي الأول في تحقيق النتائج الإيجابية كون الكرة

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب السعودي الأول في تحقيق النتائج الإيجابية كون الكرة السعودية تملك المقومات التي تجعلها دائماً في المقدمة، جاء ذلك على هامش لقائه ببعثة الصقور الخضر ظهر أمس قبل المغادرة للعاصمة الأوزبكية طشقند، وتواجد برفقته رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وجاء حضور رئيس هيئة الرياضة مع توافد لاعبي الأخضر لمقر التجمع المعد لهم مسبقاً في الساعة 12 ظهراً، إذ عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اجتماعاً مع اللاعبين والجهازين الإداري والفني طالبهم بمضاعفة الجهود الفنية، خصوصاً أن المرحلة الحالية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وأمم آسيا 2023، تمثل أهمية كبرى في مشوار منتخبنا الوطني، متمنياً من اللاعبين تحقيق النتيجة الإيجابية في مباراة أوزبكستان يوم الخميس القادم بإذن الله. من جانب آخر، وصلت بعثة المنتخب السعودي لطشقند أمس، وسيبدأ المدرب رينارد اليوم في تنفيذ خططه الفنية لمواجهة أوزبكستان ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم وآسيا القادمتين، إذ سيجري مناورة كروية سيحدد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.

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