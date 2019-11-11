شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تخاطب العميد لسداد مستحقات العوفي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

أكدت لـ«الخليج 365» مصادر خاصة أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أرسلت لإدارة نادي الاتحاد خطاباً تطلب فيه تنفيذ القرار الصادر من مركز التحكيم السعودي لمصلحة اللاعب الاتحادي السابق أحمد العوفي بقيمة 3 ملايين ريال أو إرسال ما يفيد تنفيذ القرار، وذلك حتى يتجنب النادي مباشرة اللجنة لتطبيق المادة 85 من لائحة الانضباط والأخلاق بإيقاع عقوبات تصل للخصم من نقاط الفريق بما يتناسب مع المبلغ المستحق أو المنع من التسجيل للمرة الثانية أو الهبوط للدرجة الأدنى في المرة الثالثة.

بدورها تواصلت "الخليج 365" مع الإدارة الاتحادية للتعليق على الخبر سواء بالتوضيح أو النفي، إلا أنها اكتفت بالصمت وعدم التعليق.

هذا وكانت إدارة الراحل أحمد مسعود أعلنت التعاقد مع لاعب خط الوسط أحمد العوفي المتدرج في الفئات السنية بالنادي الأهلي دون الكشف عن قيمة ومدة العقد.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن وكيل العوفي تقدم بشكوى لمركز التحكيم السعودي بعد تأخر الإدارات الاتحادية المتعاقبة عن تسليم الحقوق المالية المتأخرة للاعب، قبل أن يصدر المركز حكمه النهائي قبل أشهر بتسليم اللاعب 3 ملايين ريال تمثل كامل مستحقاته المالية.