شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلو.. «الغالي ثمنه فيه» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أثبت النجم البيروفي أندريه كاريلو المحترف في صفوف الفريق الهلالي أن«الغالي ثمنه فيه» إثر مواصلته للتألق والأبداع داخل المستطيل الأخضر، إذ سجل هدفاً ثميناً لفريقه في مرمى فريق أوراوا الياباني في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن نهائي دوري أبطال آسيا، وتوجه بحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

اللاعب كاريلو استطاع أن يؤكد أن حرص رئيس النادي فهد بن نافل على التعاقد معه كان في محله، إذ نجح الرئيس الهلالي في إتمام صفقة انتقال كاريلو للكتيبة الزرقاء قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي بعقد لمدة 4 سنوات قادمة وتحديدا حتى عام 2023، وسبق للبيروفي كاريلو أن خاض الموسم الماضي تجربة احترافية ناجحة مع الزعيم على سبيل الإعارة، وأسهمت في التعاقد معه الصيف الماضي.

من جانب آخر، يستأنف الفريق الهلالي تدريباته الأربعاء القادم، استعداداً لمواجهة الإياب أمام أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، وسينتظر المدرب رازفان عودة اللاعبين الدوليين عقب فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي أمام أوزبكستان بطشقند الخميس القادم، ضمن التصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2022، وأمم آسيا 2023.