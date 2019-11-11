الوليد بن طلال للهلاليين: التركيز طريقكم لـ«آسيا»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) طالب عضو شرف نادي الهلال الداعم الأمير الوليد بن طلال الجهازين الإداري والفني واللاعبين بتكثيف الجهود والتركيز في مباراة أوراوا الياباني الأحد 24 من شهر نوفمبر الجاري في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، من أجل حصد اللقب القاري. وكان الأمير الوليد بن طلال حضر مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في استاد جامعة الملك سعود بالرياض، وعاش فرحة الانتصار الغالي الذي حققه الزعيم على فريق أوراوا الياباني بهدف مقابل لا شيء، وبارك لجماهير الهلال النتيجة الإيجابية التي حصدها الفريق الكروي، متمنيا أن يوفق نجوم الهلال في العودة بالكأس الآسيوية من اليابان، والتأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم القادمة.

طالب عضو شرف نادي الهلال الداعم الأمير الوليد بن طلال الجهازين الإداري والفني واللاعبين بتكثيف الجهود والتركيز في مباراة أوراوا الياباني الأحد 24 من شهر نوفمبر الجاري في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، من أجل حصد اللقب القاري. وكان الأمير الوليد بن طلال حضر مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في استاد جامعة الملك سعود بالرياض، وعاش فرحة الانتصار الغالي الذي حققه الزعيم على فريق أوراوا الياباني بهدف مقابل لا شيء، وبارك لجماهير الهلال النتيجة الإيجابية التي حصدها الفريق الكروي، متمنيا أن يوفق نجوم الهلال في العودة بالكأس الآسيوية من اليابان، والتأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم القادمة.

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