شكرا لقرائتكم خبر عن «الشقردية»: شكراً يا بليهي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة) أشادت جماهير الزعيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمدافع الهلالي علي البليهي بعد ظهوره بمستوى كبير في المواجهة التي أقيمت مساء أمس الأول أمام فريق أوراوا الياباني ضمن ذهاب نهائي كأس آسيا، بعد أن كان محل انتقاد خلال الفترة الماضية، إثر هبوط مستواه بشكل غير متوقع في المباريات الأربع التي سبقت مباراة الذهاب أمام أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، إذ كانت نسبة تميزه في استخلاص الكرة واستخراجها من المناطق الدفاعية 95%، وكاد أن يسجل هدفا ثمينا لفريقه في الشوط الأول من المباراة. وحظي بدعم معنوي من قبل قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق صالح النعيمة عقب المواجهة في غرفة ملابس الفريق الهلالي، كما وجه صاحب هدف الفوز للزعيم كاريلو رسالة لزميله المدافع علي البليهي مثنياً بأدائه الفني في مباراة أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

أشادت جماهير الزعيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمدافع الهلالي علي البليهي بعد ظهوره بمستوى كبير في المواجهة التي أقيمت مساء أمس الأول أمام فريق أوراوا الياباني ضمن ذهاب نهائي كأس آسيا، بعد أن كان محل انتقاد خلال الفترة الماضية، إثر هبوط مستواه بشكل غير متوقع في المباريات الأربع التي سبقت مباراة الذهاب أمام أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، إذ كانت نسبة تميزه في استخلاص الكرة واستخراجها من المناطق الدفاعية 95%، وكاد أن يسجل هدفا ثمينا لفريقه في الشوط الأول من المباراة. وحظي بدعم معنوي من قبل قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق صالح النعيمة عقب المواجهة في غرفة ملابس الفريق الهلالي، كما وجه صاحب هدف الفوز للزعيم كاريلو رسالة لزميله المدافع علي البليهي مثنياً بأدائه الفني في مباراة أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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