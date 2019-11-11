شكرا لقرائتكم خبر عن الجعيثن والخالد: سلاح الروح سيقودهم «للآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أكد لـ«الخليج 365» المدرب الوطني بندر الجعيثن بأن فوز الهلال على فريق أوراوا في ذهاب كأس آسيا يعد جيداً لكنه غير مطمئن، لكن الميزة في انتصار الزعيم أن فريق الضيف لم يسجل في المرمى الهلالي.

وقال الجعيثن: «لاعبو الهلال والمدرب رازفان سيروا المباراة بالشكل المطلوب من ناحية الهجوم والدفاع، وظهر الفريق بمستوى فني رائع، وفعل اللاعبون كل شيء إلا زيادة الغلة التهديفية التي تعطي الزعيم أكثر راحة في لقاء الإياب».

Advertisements

وقال الجعيثن: «على لاعبي الفريق الهلالي اللعب بالروح التي لعبوا بها في مباراة الذهاب، وعدم الركون إلى نتيجة لقاء الذهاب التي انتهت عليها المباراة، وتطبيق الهجمات المرتدة بشكل إيجابي، والتركيز طوال مجريات اللقاء».

فيما تحدث المدرب الوطني والناقد الرياضي عبدالعزيز الخالد عن الفوز الذي حققه الهلال على فريق أوراوا الياباني في ذهاب النهائي الآسيوي، قائلا: «المباراة كانت قوية والهلال تفوق فيها، ولكن الفوز بهدف يعتبر ليس كافيا، وإن المدرب رازفان كان تركيزه منصبا على مباراة الذهاب، بدليل المستوى الفني الكبير الذي قدمه اللاعبون والروح العالية في لقاء الذهاب، لذا كان مستوى الفريق منطقياً في المباريات التي سبقت لقاء أوراوا، فرغم تراجع مستوى الهلال إلا أنه أثبت في هذه المباراة أنه فريق يبحث عن بطولة آسيا».

وطالب الخالد من المدرب رازفان اختيار منهجية فنية واضحة يكون عنوانها التوازن في جميع الخطوط والتنظيم العالي في مباراة الإياب؛ من أجل تحقيق الكأس الآسيوية.