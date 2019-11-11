شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن سعد: الزعيم سيصل لـ«العالمية» من سايتاما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أكد لـ«الخليج 365» عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، أن لاعبي الزعيم قدموا أجمل مباراة في الموسم الحالي أمام فريق أوراوا الياباني، وأضاعوا فرصا عدة كانت كفيلة بالفوز بأكثر من هدف في مباراة ذهاب النهائي الآسيوي، مبديا ثقته الكبيرة في نجوم الأزرق بتأكيد التفوق من أرض ملعب سايتاما في اليابان والعودة بالكأس الآسيوية لأرض الوطن، والتأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم القادمة بمشيئة الله، مشيدا بالعمل الكبير الذي تقدمه إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، وأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدرب رازفان، وأيضا الجهازين الإداري والطبي بالفريق، وبإذن الله يحصد الهلال على اللقب القاري.

أكد لـ«الخليج 365» عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، أن لاعبي الزعيم قدموا أجمل مباراة في الموسم الحالي أمام فريق أوراوا الياباني، وأضاعوا فرصا عدة كانت كفيلة بالفوز بأكثر من هدف في مباراة ذهاب النهائي الآسيوي، مبديا ثقته الكبيرة في نجوم الأزرق بتأكيد التفوق من أرض ملعب سايتاما في اليابان والعودة بالكأس الآسيوية لأرض الوطن، والتأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم القادمة بمشيئة الله، مشيدا بالعمل الكبير الذي تقدمه إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، وأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدرب رازفان، وأيضا الجهازين الإداري والطبي بالفريق، وبإذن الله يحصد الهلال على اللقب القاري.

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