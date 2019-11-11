شكرا لقرائتكم خبر عن الناقور: الأزرق لن يفرط بالكأس القارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) وجه عضو مجلس إدارة نادي الهلال السابق حسن الناقور رسالة لنجوم الزعيم قائلا: «انتهى شوط أول، وباقي شوط الحسم، ولابد للجهازين الفني والإداري واللاعبين من مضاعفة الجهود في لقاء الإياب أمام أوراوا الياباني، من أجل تأكيد التفوق الهلالي، وحصد كأس آسيا بإذن الله». وأكد الناقور أن العمل الذي قامت به إدارة فهد بن نافل مع الجهازين الإداري والفني أسهم في تحقيق الفريق الهلالي للفوز على أوراوا الياباني في الذهاب، مشيداً بدعم الجماهير«القوة الزرقاء» ومساهمتهم في تحقيق الفريق للفوز في مواجهة الذهاب.

وجه عضو مجلس إدارة نادي الهلال السابق حسن الناقور رسالة لنجوم الزعيم قائلا: «انتهى شوط أول، وباقي شوط الحسم، ولابد للجهازين الفني والإداري واللاعبين من مضاعفة الجهود في لقاء الإياب أمام أوراوا الياباني، من أجل تأكيد التفوق الهلالي، وحصد كأس آسيا بإذن الله». وأكد الناقور أن العمل الذي قامت به إدارة فهد بن نافل مع الجهازين الإداري والفني أسهم في تحقيق الفريق الهلالي للفوز على أوراوا الياباني في الذهاب، مشيداً بدعم الجماهير«القوة الزرقاء» ومساهمتهم في تحقيق الفريق للفوز في مواجهة الذهاب.

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