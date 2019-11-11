شكرا لقرائتكم خبر عن الفرج.. أيقونة «لا تُمس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) من مباراة إلى أخرى، ومن مسابقة محلية إلى خارجية، سواء كانت على صعيد المنتخب السعودي أو فريق الهلال، لا بد من تسجيل نفسه كنجم كبير مميز وفي الوقت نفسه مؤثر داخل المستطيل الأخضر، ذلك ما شاهده الجميع خلال مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الذي جمع ممثل الوطن الزعيم مع فريق أوراوا الياباني، والذي سقط الأخير بهدف دون مقابل أمس الأول، أحرز الهدف الدولي البيروفي أندريه كاريلو، إذ كان القائد الهلالي سلمان الفرج علامة فارقة داخل المستطيل الأخضر وتلقى إشادة كبيرة من جماهير ناديه أولا، ومن النقاد الرياضيين المحللين محليين وخارجيين أوضحوا أن «الجوكر» علامة فارقة خلال مواجهة أوراوا، إضافة إلى أنه كانه متصلاً مثلما هو الحال لتطبيق «الواتساب» بين خطي الدفاع والهجوم، مسانداً بشكل كبير ومميز كما هي عادته. أحد محبي الزعيم بث تغريدة جاء نصها: «الفرج.. أيقونة الزعيم التي لا تُمس».

من مباراة إلى أخرى، ومن مسابقة محلية إلى خارجية، سواء كانت على صعيد المنتخب السعودي أو فريق الهلال، لا بد من تسجيل نفسه كنجم كبير مميز وفي الوقت نفسه مؤثر داخل المستطيل الأخضر، ذلك ما شاهده الجميع خلال مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الذي جمع ممثل الوطن الزعيم مع فريق أوراوا الياباني، والذي سقط الأخير بهدف دون مقابل أمس الأول، أحرز الهدف الدولي البيروفي أندريه كاريلو، إذ كان القائد الهلالي سلمان الفرج علامة فارقة داخل المستطيل الأخضر وتلقى إشادة كبيرة من جماهير ناديه أولا، ومن النقاد الرياضيين المحللين محليين وخارجيين أوضحوا أن «الجوكر» علامة فارقة خلال مواجهة أوراوا، إضافة إلى أنه كانه متصلاً مثلما هو الحال لتطبيق «الواتساب» بين خطي الدفاع والهجوم، مسانداً بشكل كبير ومميز كما هي عادته. أحد محبي الزعيم بث تغريدة جاء نصها: «الفرج.. أيقونة الزعيم التي لا تُمس».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.