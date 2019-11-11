سيرة وإنجازات

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) نورة المري نورة المري (لاعبة تايكوندو) * ولدت عام 1421هـ. * طالبة جامعية. Advertisements * بداية ممارستها التايكوندو عام 2004. * متطوعة في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة تايكوندو وتربية بدنية. * حصلت على المركز الأول في بطولة أركانساس في الولايات المتحدة الأمريكية في عمر خمس سنوات. * مثلت المملكة في بطولة دورة الألعاب الآسيوية عام ٢٠١٨.



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