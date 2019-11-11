شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ اتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) * تأسس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية نهاية ٢٠١٧. * تأسس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية نهاية ٢٠١٧. * يرأس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر. Advertisements * الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان. * منذ انطلاق الاتحاد والسيدات جزء من ألعابه، وعدد كبير من اللاعبات مسجلات في لعبة (البريدج) و(الخوارزمي الصغير). * جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد للجنسين.



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