شكرا لقرائتكم خبر عن حياة رياضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) دنيا أبو طالب دنيا أبو طالب لاعبة تايكوندو 1418 * المؤهل العلمي (ثانوية عامة). * بداية ممارسة اللعبة (في الثامنة من العمر). * البطولات التي شاركت بها: 1/‏ بطولة الفجيرة 2019. Advertisements 2/‏ بطولة الولايات المتحدة بمانشستر 2019. * وظيفتك: متفرغة للتايكوندو. * طموحك: الوصول للأولومبياد، ومدربة للأجيال القادمة وتأسيس أكثر من نادٍ للتايكوندو. * برنامجك اليومي كلاعبة (الغذائي والرياضي): 6 وجبات يوميا، وتمرين يومي؛ ساعتان (تمرين حديد)، وساعتان (تمرين تايكوندو). الإنجازات: ذهبية العالم للأندية بالأردن 2015، وذهبية البطولة المحلية لنادي الأسطورة بجدة 2019. فضية البطولة الخليجية في الكويت للدورة السادسة.



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