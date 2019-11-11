شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه وادى دجلة وديًا الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الزمالك نظيره وادى دجلة، فى المباراة الودية التى ستجمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على ستاد بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مشواره فى مسابقة الدورى الممتاز بمواجهة إنبى فى الجولة السادسة.

ويفكر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك فى منح الفرصة لمحمد حسن، لاعب وسط الفريق، فى قيادة خط وسط الأبيض فى مباراة دجلة الودية، خاصة فى ظل غياب جميع لاعبى الوسط المدافع بالفريق، حيث يتواجد طارق حامد بمعسكر المنتخب الوطنى بجانب تواجد الدولى التونسى فرجانى ساسى بصفوف معسكر منتخب نسور قرطاج، بالإضافة إلى إجراء محمود عبدالعزيز زيزو، لجراحة الصليبى، بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى مؤخرًا.