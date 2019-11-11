شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه وادى دجلة وديًا الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه الزمالك نظيره وادى دجلة، فى المباراة الودية التى ستجمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على ستاد بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مشواره فى مسابقة الدورى الممتاز بمواجهة إنبى فى الجولة السادسة.
ويفكر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك فى منح الفرصة لمحمد حسن، لاعب وسط الفريق، فى قيادة خط وسط الأبيض فى مباراة دجلة الودية، خاصة فى ظل غياب جميع لاعبى الوسط المدافع بالفريق، حيث يتواجد طارق حامد بمعسكر المنتخب الوطنى بجانب تواجد الدولى التونسى فرجانى ساسى بصفوف معسكر منتخب نسور قرطاج، بالإضافة إلى إجراء محمود عبدالعزيز زيزو، لجراحة الصليبى، بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى مؤخرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يواجه وادى دجلة وديًا الليلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.