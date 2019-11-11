شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلي مكثف لثلاي المنتخب الوطنى المصابين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع الثلاثي حسين الشحات وَعَبَد الله جمعه و أحمد جمعه لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف طبيب المنتخب الأول الدكتور محمد أبو العلا بعد الإصابات التي لحقت بهم موخرا ، حيث يعاني الأول من كدمة قوية في العضلة الأمامية ، والثاني من اجهاد في العضلة الضامة ، والثالث من شد خفيف في العضلة الخلفية من أجل تجهيزهم لمباراة كينيا المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويواجه الجهاز الفني للمنتخب أزمة بسبب الإصابات التى تضرب بالمنتخب فى الفترة الأخيرة وتخوفه من تعرض أي لاعب جديد للإصابة خلال مباراة كينيا المقرر لها الخميس المقبل تجبر الجهاز على تغيير خطة اللعب أكثر من مرة .

ويشارك في مران منتخب مصر اليوم 26 لاعبا استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات امّم أفريقيا 2021 ، وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، بجانب المحترفون محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى) ، محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي ) ، محمود تريزيجيه ( استون فيلا الانجليزي ) ، احمد حجازي (ويست بروميش الانجليزي ) ، محمد النني ( بشكتاش التركي ).