شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الضاربة للفراعنة تكتمل اليوم بانضمام صلاح وتريزيجيه والنني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكتمل اليوم القوة الضاربة للمنتخب الوطني الاول بقيادة حسام البدري، بانضمام الثلاثي المحترف محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومحمد النني بعدما شهدت الساعات الاخيرة انضمام الثنائي محمود كهربا واحمد حجازي وفقا للأجندة الدولية التي تنص علي تواجد المحترفين قبل 72 ساعة من المباريات الرسمية للمنتخبات .

ويشارك في مران منتخب مصر اليوم 26 لاعبا استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات امّم أفريقيا 2021 ، وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، بجانب المحترفون محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى) ، محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي ) ، محمود تريزيجيه ( استون فيلا الانجليزي ) ، احمد حجازي (ويست بروميش الانجليزي ) ، محمد النني ( بشكتاش التركي ).