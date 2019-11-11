شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه وادى دجلة ودياً اليوم استعداداً لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الزمالك نظيره وادى دجلة، فى المباراة الودية التى ستجمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على ستاد بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مشواره فى مسابقة الدورى الممتاز بمواجهة إنبى فى الجولة السادسة.

ويفكر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك فى منح الفرصة لمحمد حسن، لاعب وسط الفريق، فى قيادة خط وسط الأبيض فى مباراة دجلة الودية، خاصة فى ظل غياب جميع لاعبى الوسط المدافع بالفريق، حيث يتواجد طارق حامد بمعسكر المنتخب الوطنى بجانب تواجد الدولى التونسى فرجانى ساسى بصفوف معسكر منتخب نسور قرطاج، بالإضافة إلى إجراء محمود عبدالعزيز زيزو، لجراحة الصليبى، بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى مؤخرًا.