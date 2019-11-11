شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ مغربى تحت الاختبار فى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الناشئ المغربي خالد مرشوح للاختبار في تدريبات فريق مصر للمقاصة ، للحكم علي مستواه قبل التعاقد معه، حيث يلعب مرشوح في مركز الوسط المدافع وهو مواليد 99 .

ويقضي مرشوح فترة معايشة لمدة 15 يوم يتم خلالها الحكم علي مستواه من جانب الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة، حيث يحق للنادي قيده في قائمة الناشئين خلال أول اسبوع من كل شهر وفقا للوائح قيد اللاعبين الناشئين في مصر.

ويستعد فريق مصر للمقاصة لمباراة ودية غدا امام فريق انبي استعدادا لاستئناف الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري، عقب مشاركة المنتخب الأول في مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا، والمنتخب الأولمبي المشارك في بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام المقامة حاليا في مصر.