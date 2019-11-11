اخبار الرياضه

ناشئ مغربى تحت الاختبار فى المقاصة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ مغربى تحت الاختبار فى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع  الناشئ المغربي خالد مرشوح للاختبار في تدريبات فريق مصر للمقاصة ، للحكم علي مستواه قبل التعاقد معه، حيث يلعب مرشوح في مركز الوسط المدافع وهو مواليد 99 .

ويقضي مرشوح فترة معايشة لمدة 15 يوم يتم خلالها الحكم علي مستواه من جانب الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة، حيث يحق للنادي قيده في قائمة الناشئين خلال أول اسبوع من كل شهر وفقا للوائح قيد اللاعبين الناشئين في مصر.

ويستعد فريق مصر للمقاصة لمباراة ودية غدا امام فريق انبي استعدادا لاستئناف الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري، عقب مشاركة المنتخب الأول في مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا، والمنتخب الأولمبي المشارك في بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام المقامة حاليا في مصر.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناشئ مغربى تحت الاختبار فى المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا