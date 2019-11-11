شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت: كنت أتمنى المشاركة مع الاتحاد السكندرى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد رفعت صانع العاب فريق الاتحاد السكندرى أنه تمنى المشاركة مع فريقه أمام الزمالك خلال مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم حيث يتواجد بند بين الفريقين عدم مشاركة اللاعبين المعارين.

يجهز الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف الثنائى أحمد رفعت ورزاق سيسيه ثنائى الفريق لمواجهة العربى الكويتى، فى مباراة الإياب لدور الـ32 للبطولة العربية المقرر إقامتها يوم 27 من الشهر الجارى.

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وأوضح أحمد رفعت خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " أنه لا يمانع العودة الى فريق الزمالك مرة أخرى ولكن بشرط المشاركة فى المباريات والظهور بالتشكيل الاساسى للفريق الأبيض.

وأشار أحمد رفعت أن المشاركة فى المبارايات مع فريق الاتحاد السكندرى والظهور سوف يساهم بشكل كبير فى الاحتراف الخارجى خلال الموسم المقبل.