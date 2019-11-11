مصدر لمصراوي: مفاوضات متقدمة للزمالك مع علي غزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد مصدر مقرب من علي غزال مدافع نادي فرينسي البرتغالي السابق، أن اللاعب دخل في مفاوضات متقدمة مع الزمالك من أجل التعاقد معه في الفترة الحالية.

المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن اللاعب يعقد جلسة مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، في الساعات الأولى من اليوم، الإثنين.

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وأوضح المصدر أن علي غزال عقد جلسته مع عضو إدارة الزمالك بعد إتصالات من جانب مسؤولين بالقلعة البيضاء بالإضافة إلى عدد من وكلاء اللاعبين.

ولا يتواجد علي غزال ضمن قائمة أي نادِ في الفترة الحالية، في ظل فسخه للتعاقد مع نادي فرينسي البرتغالي عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن علي غزال سبق وأن صرح باهتمام عدة أندية مصرية به في الصيف الماضي، إلى أنه لم يتمم انتقاله لأيًا منهم حتى الآن.