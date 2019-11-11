تصريحات الأحد| غريب يوجه رسالة للجماهير.. وأرنولد يعترف بالخطأ أمام سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 10 نوفمبر 2019.

مصطفى يونس: لم أقصد الأهلي فقط في "فساد اختيار الناشئين".. وكل الاحترام لسيدات مصر

قال الكابتن مصطفى يونس، كابتن النادي الأهلي سابقًا، إن تصريحاته بشأن قبول الناشئين في اختبارات الأندية المصرية لم يخص بها النادي الأهلي فقط، متابعًا: "كلامي عام عن كل الأندية، واتحرَّف من أجل إحداث فتنة بيني وبين النادي الأهلي".

جوارديولا: اسألوا المسئولين الكبار عن ركلتي الجزاء.. وقلت للحكم شكرًا

صرح بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بأنه شكر حكم المباراة مايكل أوليفر عقب لقاء فريقه أمام ليفربول، ورفض التعليق على عدم احتساب ركلتي جزاء لصالح حامل لقب الدوري الانجليزي.

"نعم لمست يدي ولكن!".. أرنولد يعترف بالخطأ قبل تقدم ليفربول على سيتي

اعترف ألكسندر أرنولد ظهير نادي ليفربول بأن الكرة لمست يده داخل منطقة الجزاء قبل تسجيل فريقه للهدف الأول خلال مواجهة مانشستر سيتي.

مورينيو: إذا فاز ليفربول على سيتي.. سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي

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يعتقد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وتشيلسي الأسبق أنه في حال فاز ليفربول على مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي فإن الريدز سيتوج بلقب بريميرليج هذا الموسم.

غريب يتحدث عن الاستحواذ.. ويصرح: ولا يوجد مدرب يقول للاعبيه "ارجعوا دافعوا"

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن أي نتيجة مباراة بكرة القدم لا تُحتسب بالاستحواذ ولكن باستغلال الفرص وعدد الأهداف.

مصطفى محمد يتحدث عن دور فيرمينو مع ليفربول ويشيد بمهاجمي مصر

أكد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي ونادي الزمالك، أن مصر تمتلك مهاجمين مميزين، مشيرا الى أن فريقه يمتلك ثلاثي جيد وهم أحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر منسي.

شوقي غريب يوجه رسالة لجماهير مصر قبل موقعة غانا

حرص شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على توجيه رسالة للجماهير وطالبهم بالتواجد بشكل أكبر في المباريات المقبلة للمنتخب.

محسن صالح يكشف الفارق بين هيديكوتي وجوزيه مع الأهلي

كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، الفارق بين المجري هيديكوتي المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي في السبعينيات، والبرتغالي مانويل جوزيه الذي قاد الأهلي في 3 فترات في القرن الحالي.