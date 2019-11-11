النشرة الرياضية..ليفربول يضرب السيتي بقيادة صلاح.. وتريزيجيه يسجل أمام وولفرهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت الأحد 10 نوفمبر.

بالفيديو.. "غضب الفيلسوف".. جوارديولا يخرج عن شعوره بسبب حكم ليفربول وسيتي

اعترض المدرب بيب جوراديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على أداء حكم مباراة فريقه أمام ليفربول، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الانجليزي "بريميرليج".

النني يشارك في فوز بيشكتاش على دينزلي بالدوري التركي

حقق نادي بيشكتاش فوزه الثالث على التوالي بالدوري التركي الممتاز، مساء اليوم الأحد، بعدما تغلب على دينيزلي سبور بهدف نظيف في الجولة 11 من المسابقة.

سيدات مصر يتوجن ببطولة أفريقيا "3X3" لكرة السلة لأول مرة

نجح منتخب لسيدات في التتويج ببطولة أفريقيا 3*3 للمرة الأولى في تاريخ مصر بالفوز على مالي في المباراة النهائية التي جمعت بينهما.

مصر تتوج ببطولة إفريقيا للرجال 3X3 لكرة السلة

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توج منتخب مصر للرجال ببطولة أفريقيا 3*3 بعد التغلب على الكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بأوغندا.

بالفيديو.. +8.. ليفربول يضرب السيتي بقيادة صلاح ويبتعد بالصدارة

حقق فريق ليفربول فوزًا رائعًا وثمينًا على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب "الآنفيلد" ضمن قمة الأسبوع الثاني عشر من منافسات بريميرليج.

بالفيديو.. تريزيجيه يسجل أمام وولفرهامبتون ويواصل أهدافه بالبريميرليج

واصل المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، التسجيل للمباراة الثانية على التوالي مع فريقه بعدما أحرز هدفًا أمام وولفرهامبتون في اللقاء الذي أقيم ضمن الأسبوع الثاني عشر.

منافس الأهلي.. النجم الساحلي يحقق فوزًا صعبًا بالدوري

واصل فريق النجم الساحلي انتصاراته المحلية في الدوري التونسي بالفوز على مستقبل سلمان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة.

فلسطيني يحصد برونزية العالم لمصارعة الأيدي- فيديو

عرضت فضائية "الغد" تقريرًا عن البطل الفلسطيني إفرام زنبيل، صاحب الـ 57 عامًا، والذي حقق برونزية بطولة العام لمصارعة الأيدي، والتي يطلق عليها أيضًا بطولة الذراع الحديدية، التي أقيمت في رومانيا.