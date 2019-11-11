محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأحد 10 نوفمبر 2019. الدوري الإنجليزي أهداف مباراة وولفرهامبتون واستون فيلا Advertisements أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدوري الإيطالي هدف يوفنتوس أمام ميلان الفرنسي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الأحد.. سجل يسجل في مانشستر سيتي.. وتريزيجيه يواصل هز الشباك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.