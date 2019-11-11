"صلاح يضرب ويصعق".. كيف تناولت الصحف الإنجليزية فوز ليفربول أمام السيتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع ليفربول أن يواصل عروضه المميزة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بعد الفوز الذي تحقق على حساب منافسه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أجريت مساء اليوم على ملعب "الآنفيلد" ضمن قمة الجولة 12.

ليفربول ابتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي، في المقابل تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف البريطانية عن فوز ليفربول وأداء صلاح:

- "فشل السيتي"

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن نادي ليفربول تفوق على مانشستر سيتي من حيث الأداء والنتيجة بعدما فشل بطل الدوري الإنجليزي في آخر موسمين في تهديد "الريدز".

الصحيفة أضافت أن السيتي فشل في كسر وإنهاء عقدته في الفوز على ملعب ليفربول بعد الفوز الذي حققه صاحب الأرض والجمهور بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- "صلاح في تحسن"

سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية الظهور والأداء الذي قدمه محمد صلاح نجم ليفربول بعدما سجل هدف "الريدز" الثاني في المباراة.

وأضافت الصحيفة أن صلاح أصبح في تحسن منذ الإصابة التي لحقت به في مباراة ليستر سيتي، حيث نجح "مو" في المساهمة بـ52 هدفًا منذ انتقاله لليفر بواقع (38 هدف وتقديم 18 تمريرة حاسمة).

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- "غضب جوارديولا"

أوضحت صحيفة "ميترو" الإنجليزية أن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وجه غضبًا كبير على الأداء التحكيمي خلال مباراة فريقه أمام ليفربول.

غضب جوارديولا جاء نتيجة عدم احتساب حكم المباراة ضربتي جزاء لصالح فريقه بعدما لمس فابينيو وأرنولد الكرة بيدهما داخل منطقة الجزاء بحسب ما ذكرته الصحيفة.

- "صلاح يضرب السيتي"

أكدت صحيفة "إكسبيريس" البريطانية أن محمد صلاح استطاع أن يضرب مانشستر سيتي في التوقيت المناسب بعدما سجل هدفًا لفريقه في الدقيقة 13.

وأضافت الصحيفة أن صلاح "ضرب" السيتي في التوقيت المناسب بتسجيله هدف فريقه الثاني في المباراة بعدما افتتح لاعب الوسط البرازيلي فابينيو هدف الافتتاح في الدقيقة السابعة.

- "صلاح يصعق السيتي"

قالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن صلاح استطاع أن يصعق السيتي بعدما تلقى الأخير الخسارة الثالثة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وتابعت الصحيفة أن ليفربول استطاع أن ينفرد بقمة الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي صاحبي المركز الثاني والثالث حيث شهدت المباراة جدل تحكيمي واعتراضات من بيب جوارديولا وجهازه المعاون في فريق مانشستر سيتي.