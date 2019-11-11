كلوب عن هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي: مشوفتش زيه من قبل

علق المدير الفني ليفربول يورجن كلوب، على الفوز الثمين على مانشستر سيتي.

وتغنى كلوب، بهدف محمد صلاح الذي سجله أمام مانشستر ستي، وتغزل في القوة الذهبية للاعبيين.

وقال كلوب: "سجلنا هدفين رائعين. وكان علينا أن نعاني في لحظات بسبب الطريقة التي يلعب

بها سيتي".

وأضاف "حتى الدقيقة 75 كان بإمكاننا السيطرة على المباراة بطريقة أو بأخرى ولكن بعد ذلك تعب الفريق قليلا وكانت الكرات تتدحرج في منطقة الست ياردات الخاصة بنا".

Advertisements

وتابع: "لاعبو ليفربول قدموا مباراة عظيمة، لقد كانوا يطاردون الكرة باستمرار، فنجحنا في تسجيل الأهداف في اللحظات المناسبة".

وأوضح "لا أعرف الكثير من الطرق للتغلب على سيتي، لكن علينا أن نفعل ذلك بقوة. لقد فعلناها بنجاح باهر".

وعن الهدف الثاني الذي سجله صلاح قال: "لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل هذا من قبل، لقد كان هدفا مميزا حقا".