مدرب شباب الإسماعيلي: "عمرو أنور قالنا احمدوا ربنا .. بلاش أرف"

أكد غريب فتحي، مدرب ناشئي الإسماعيلي، أن المباراة بين فريقه والأهلي كانت مميزة للغاية.

والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكلا منها وسجل هدفي الإسماعيلي حازم مرسي.

وقال غريب خلال مداخلة تليفونية

ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "عمرو أنور أخي الكبير، لكنه بعد المباراة بدأ يتحدث مع الجمهور ولا يجب أن أنزل بمستوايا واتحدث معهم".وأكمل: "عمرو أنور قال لنا احمدوا ربنا وبلاش قرف، ثم بدأت الناس تتشاجر وتقول ألفاظ غير محترمة".وأتم: "أشكر الجهاز الفني للأهلي والإسماعيلي والأمن الذين حاولوا احتواء الموقف، الأهلي سيواجهنا قريبا وسنستقبله بأفضل شكل مثلما يفعلون معنا".