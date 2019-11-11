أكد غريب فتحي، مدرب ناشئي الإسماعيلي، أن المباراة بين فريقه والأهلي كانت مميزة للغاية.
والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكلا منها وسجل هدفي الإسماعيلي حازم مرسي.
وقال غريب خلال مداخلة تليفونية
وأكمل: "عمرو أنور قال لنا احمدوا ربنا وبلاش قرف، ثم بدأت الناس تتشاجر وتقول ألفاظ غير محترمة".
وأتم: "أشكر الجهاز الفني للأهلي والإسماعيلي والأمن الذين حاولوا احتواء الموقف، الأهلي سيواجهنا قريبا وسنستقبله بأفضل شكل مثلما يفعلون معنا".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب شباب الإسماعيلي: "عمرو أنور قالنا احمدوا ربنا .. بلاش أرف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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