بتروجت جاهز للقاء النصربدوري القسم الثاني

اختتم فريق بتروجت تدريباته بالملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت تحت قيادة المدير الفني محمد عودة استعدادا للقاء النصر غدا الاثنين بملعب النصر في الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني " مجموعة القاهرة". النصر غدا الاثنين بملعب النصر في الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني " مجموعة القاهرة". يذكر أن بتروجت رصيده 4 نقاط من فوزعلى الداخلية وتعادل مع جمهورية شبين وخسارة أمام سيراميكا كليو باترا بهدف نظيف.

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