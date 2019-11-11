حارس مرمى تشيلسي يطلب العودة إلى الليجا

أكد حارس مرمى تشيلسي “ويلي كاباييرو” رغبته في العودة إلى الدوري الإسباني “لا ليجا” قبل اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

الحارس الأرجنتيني المخضرم، احتفل بعيد ميلاده الثامن والثلاثين في شهر سبتمبر الماضي، ويعيش حاليًا موسمه الثاني على دكة بدلاء تشيلسي للحارس الإسباني “كيبا آريزابالاجا”.

ولعب كاباييرو 9 مواسم في إسبانيا، حيث بدأ مع إلتشي في دوري الدرجة الثانية “سيجوندا” قبل إلتحاقه بصفوف ملقة في موسم 2011/2010.

وقال كاباييرو لراديو دياريو إيه إس الإسباني “العودة إلى الأرجنتين ليست خطتي، أشعر أنني لاعب أوروبي الآن، أود العودة إلى الدوري الإسباني، بالطبع إلتشي أو ملقة ضمن الخيارات الرئيسية لي”.

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وأضاف “لكن ليس كل شيء أريده قد يتحقق، يجب أن تطلبك الأندية، وتتهيأ الظروف كي يحدث ذلك”.

وأتم “الآن أنا لاعب في تشيلسي، سننتظر ونرى ما سيحدث في شهر يونيه 2020 (الميركاتو الصيفي)، أنا في الثامنة والثلاثين من العمر، لكنني أشعر بأنني بحالة جيدة، وأنا على استعداد تام لمواصلة اللعب على مستوى جيد لفترة أطول”.

وبدأ كاباييرو مسيرته الكروية في بوكا جونيورز، ولعب بعد ذلك كحارس مرمى احتياطي في كل من مانشستر سيتي وتشيلسي.

وكان كاباييرو ضمن 10 حراس رُشحوا للانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لخلافة الحارس الكوستاريكي “كيلور نافاس” الذي إلتحق بفريق باريس سان جيرمان.