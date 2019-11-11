تركي آل الشيخ يُغير أسلوبه القديم مع إدارة الأهلي

غَير رجل الأعمال السعودي “تركي آل الشيخ” أسلوبه القديم مع إدارة الأهلي، برفض التدخل في شؤون مجلس الإدارة فيما يتعلق بالتعاقدات المنتظر إبرامها خلال الميركاتو الشتوي 2020.

وعبر تركي آل الشيخ عن استعداده لخدمة الأهلي إذا ما جاءته إشارة واضحة من محمود الخطيب، فلا يعتزم التدخل في القرارات الحاسمة بعد الصلح الذي تم نهاية الأسبوع الماضي في منزل الخطيب بعد أن وصل إلى القاهرة في اجازة قصيرة.

وتحدث رئيس هيئة الترفيه السعودية في الأمر أثناء فيديو نُشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بعدما إلتقى بمجموعة من جماهير النادي الأهلي.

وأفرج عن المجموعة التي ظهرت مع تركي آل الشيخ في الفيديو من قبل السلطات المصرية بعد تنازل رئيس نادي بيراميدز الأسبق عن قضية الهتاف المشين “طال عمره”.

وقال تركي آل الشيخ “ماذا سيفعل الأهلي هذا الموسم هل سيفوز بالتاسعة (يقصد التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه)؟ هذا ما يحتاجه الأهلي حاليًا”.

فاقترح أحد الحضور اسم لاعب الزمالك السابق، والمحترف حاليًا في صفوف نادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي “محمود كهربا”.

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ورد تركي آل الشيخ قائلاً “لمَ لا؟ نجلب كهربا إلى النادي الأهلي، لو تريدون التعاقد معه أجلبه في دقيقتين فقط، لكن يجب أن يوافق مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب أولاً، إذا وافقوا، سيأتي، مسافة الطريق فقط”.

ويخشى تركي آل الشيخ من تكرار نفس أخطاء التي كلفته منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي في بداية عام 2018، وحولته في لمح البصر إلى شخص غير مرغوب فيه، وذلك عندما تدخل في عدة قضايا خاصة بإدارة النادي الأهلي وفي طريقة عمل محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإداراة.

وفي نفس توقيت تصريحات تركي آل الشيخ عن محمود كهربا، شوهد اللاعب صاحب الـ 25 عامًا في المطار وبصحبته ثلاث حقائب من الوزن الثقيل.

وحصل كهربا على صورة ونشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستاجرام، في إشارة إلى استعداده للعودة إلى الدوري المصري خلال الميركاتو الشتوي المقبل لعدم شعوره بالراحة في البرتغال.

وأثار اللاعب الجدل بين جمهور الزمالك حين قام بتغليف الحقائب بغلاف أحمر اللون، في إشارة إلى أنه سينضم لصفوف الأهلي.