كيف علق مارسيلو جاياردو على تدريب برشلونة؟

قلل المدير الفني لنادي ريفربليت الأرجنتيني “مارسيلو جاياردو” من أهمية الأنباء التي ربطته بخلافة المدرب الإسباني “إرنستو فالفيردي” في تدريب برشلونة عام 2020 بسبب سوء النتائج التي تلاحق الفريق الكتالوني على الصعيدين المحلي والقاري هذا الموسم.

وتم ربط اسم اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق بشكل وثيق بنادي برشلونة ليكون البديل الأول في حالة مغادرة فالفيردي لملعب كامب نو في نهاية الموسم الجاري.

مع ذلك، ورغم الشائعات المتزايدة حول خروج فالفيردي، وتفكير إدارة برشلونة في أكثر من بديل، واحتمال تقديم عرض إلى جاياردو، فقد أصر لاعب موناكو السابق على أنه يركز بشكل تام على وظيفته الحالية كمدير فني لفريق المليونيرات “ريفربليت”.

وقال جاياردو لوكالة جلوبو سبورت البرازيلية “لم يتصل بي أحد للتحدث معي عن أي شيء يتعلق ببرشلونة، نحن نعيش في ريفربليت مرحلة مهمة وحاسمة في الموسم، ولا يمكنني التعليق على الشائعات، حيث لم يتصل بي أحد، ولا يوجد أي نقاش حول مستقبلي”.

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وقاد جاياردو فريق ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادوريس الموسم الماضي، واستطاع الترشح إلى نهائي هذا العام على حساب وصيفه “بوكا جونيورز”.

وسيلاقي ريفر بليت فريق فلامينجو البرازيلي في نهائي كوبا ليبرتادوريس قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.

في سياق متصل، وافق برشلونة بمنتصف موسم 2020/2019 على تجديد عقد فالفيردي، مع خيار التمديد لمدة عام آخر، ومن المتوقع إتخاذ قرار في هذا الشأن مطلع عام 2020، إما بتفعيل البند أو بتجاهله!.