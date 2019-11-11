ديبالا يعيد الصدارة ليوفنتوس بفوز شاق على ميلان

لم يقدّم يوفنتوس مردوداً مقنعاً غير أنّه نجح في تحقيق الأهم بفوزه على ميلان 1-0 الأحد ليستعيد صدارة الدوري الإيطالي من إنتر ميلان في ختام المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.



على أرضه لم يفرض فريق السيدة العجوز إيقاعه كما كان متوقعاً لا سيما في ظل المردود المخيب للروسونيري هذا الموسم، هذا الأخير الذي تميّز بآداء تكتيكي مرموق وخلق فرصاً عديدة للتهديف دون أن يفلح في تجسيمها، ليعاقبه نجم يوفنتوس، الأرجنتيني بالولو ديبالا الذي دخل مكان كريستيانو رونالدو (55) بتوقيع الهدف الوحيد للقاء (77).



بهذا الانتصار الثمين، استعاد يوفنتوس صدارته برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه الشرس إنتر ميلان الفائز على ضيفه فيرونا (2-1) السبت. أمّا ميلان فقد تجمّد رصيده عند 13 نقطة ليبقى في المركز الرابع عشر.

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