رياضة | مصطفي يونس: لم أقصد إهانة سيدات الأهلي.. العيب مش عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفي يونس: لم أقصد إهانة سيدات الأهلي.. العيب مش عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الكابتن مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي الأسبق، حقيقة تصريحاته التي أثارت ضجة في الوسط الرياضي، والتي تعلقت بالنجاح في اختبارات الناشئين بالنوادي الكبيرة يكون لصالح "أبناء السيدات الجميلات".

وصرح يونس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten": " الجميع أخد تصرياتي بشكل خاطئ، أنا مجبتش سيرة النادي الأهلي، واتكلمت عن الأندية بشكل عام، وليس النادي بعينه".

وواصل لاعب النادي الأهلي الأسبق تصريحاته: مصطلح النادي الكبير ليس مقتصراً فقط على النادي الأهلي، فيوجد أندية كبري أخري داخل مصر.

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وأكمل يونس حديثه:" أن هناك مديرين قطاعات كثيرين غادروا نواديهم بسبب تلك المسألة، المتعلقة بأبناء الجميلات وإنضمامهم للأندية.

وشدد مدرب المصري السابق خلال حديثه: "ستاتنا خط أحمرلا يجب المساس بهم، وهن سيدات فضليات، العيب مش عليهم، العيب على اللي بيشتغل، ويبص، هن لم يخطؤوا".

وأنهي يونس تصريحاته: "لو محسبناش نفسنا، ونضفنا الللي جوانا مش هيكون عندنا كرة قدم، نفسي يكون عندنا كرة بجد، والاهتمام يكون بكل القطاعات مش فريق أول فقط"، مؤكدا أن هذا الأمر يحدث في كل نوادي مصر.