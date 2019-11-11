رياضة | البدري يطالب الجبلاية بجلب طائرة لنقل المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يطالب الجبلاية بجلب طائرة لنقل المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناين، توفير طائرة خاصة لبعثة المنتخب الوطني الأول في رحلته لمواجهة جزر القمر، بالصتفيات الإفريقية.

ويأتي تفكير الجبلاية، في توفير طائرة خاصة للاعبي المنتخب الوطني، بناءً على طلب من حسام البدري المدير الفني، للبعد عن الإرهاق ومشاقة السفر.

واختتم المنتخب الوطني تدريباته مساء أمس وركز على الجوانب البدنبة والتدرب بقوة، من أجل تجهيز اللاعبين للمواجهات الإفريقية.

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وخاض حسين الشحات لاعب منتخب مصر والنادى الأهلي تدريبات تأهيلية على هامش مران المنتخب بعد الإصابة التى لحقت به خلال لقاء مصر وليبيريا الودي الأخير.

وبدأ اللاعب مرحلة الجري حول الملعب ضمن البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يخضع له تحت إشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا للتعافي من إصابته.

وكان منتخب مصر قد فاز علي منتخب ليبيريا وديا إستعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بهدف سجله حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي.

ويخوض المنتخب الوطني معسكرا مغلقا حاليا علي ملعب فندق هيلتون بالأسكندرية، ضمن المعسكر الإعدادى للفراعنة قبل مواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.