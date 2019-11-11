رياضة | ميسي الجديد يسجل أول أهدافه في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي الجديد يسجل أول أهدافه في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو نجم ريال مدريد الإسباني والمعار لريال مايوركا أول أهدافه في الدوري الإسباني.

وسجل كوبو هدف ريال مايوركا الثالث في مرمى فياريال في لقاء الفريقين وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

وسجل كوبو الملقب بميسي الجديد هدفاً من تسديدة رائعة لم يستطع حارس مرمى الغواصات الصفراء التصدي لها ومنعها من دخول الشباك.

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وتقدم ريال مايوركا بهدفين قبل أن يسجل كوبو هدفه، سُجلا عن طريق كلا من لاجو جونيور و داني رودريجيز في الدقيقتين 13 و 24 على الترتيب.

وأشادت تقارير صحفية إسبانية في سبتمبر الماضي بالمستوى الذي يقدمه النجم الياباني الشاب تاكيسوفا كوبو لاعب ريال مدريد الإسباني المعار إلى ريال مايوركا، حيث أنه يصنع البهجة في مايوركا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن الياباني تاكيفوسا كوبو يصنع البهجة بالفعل في جزر البليار بعد أول ظهور له مثير للإعجاب على أراضي ريال مايوركا ضد الفريق المميز أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني واستطاع الياباني إكتساب الثقة والشخصية من قبل الجماهير لأنه غير المباراة منذ دخوله للملعب في الدقيقة 63.

والجدير بالذكر أنه قد غادر كوبو ملعب سان مويش بآداء ممتاز حصل النجم الشاب الياباني على ركلة جزاء بطريقة رائعة لكن تم إضاعتها من قبل زميله في الفريق ابدون براتس.