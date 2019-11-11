رياضة | صفقة الزمالك الجديدة.. تعرف على المسيرة الإحترافية لنجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة الزمالك الجديدة.. تعرف على المسيرة الإحترافية لنجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى نادي الزمالك منذ قليل اتفاقه مع نجم المنتخب المصري على غزال، وظهر اللاعب أثناء توقيع العقود مع أحمد مرتضى منصور نجل رئيس النادي، ليصبح اللاعب لاعباً في صفوف القلعة البيضاء بداية من يناير المقبل.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات من جانب النادي الأهلي لضم اللاعب ولكنها لم تكمتمل ليقتنص نادي الزمالك الفرصة ويضم اللاعب والذي يحمل مسيرة احترافية مميزة في الدوري البرتغالي والصيني والكندي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مسيرة اللاعب الاحترافية والدولية قبل انتقاله للزمالك

مسيرته مع الأندية:-

Advertisements

بدء على غزال ممارسة كرة القدم في ناشئين نادي السكة الحديد عام ٢٠٠٠ حتى عام 2007، ثم انتقل إلى نادي وادي دجلة وعمره 15 عاما ليلعب في صفوف الفريق الدجلاوي وتم تصعيده للفريق الأول.

بدأ غزال مسيرته الاحترافية بالانضمام إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي ولعب معهم ١٢٧ مباراة، وقدم خلالهم مستويات عالية للغاية وتكريماً لمشواره نال شرف شارة القيادة في مباراة الديربي أمام فريق ماريتيمو.

وانتقل في عام 2017، الى فريق جويزهو زيتشينج الصيني الصاعد حديثًا لدوري السوبر الصيني لمدة موسمين، قبل أن ينضم بعد عدة أشهر لنادي فانكفور الكندي الذي يشارك في الدوري الأمريكي.

مسيرته الدولية

أنضم على غزال مع منتخب مصر الشباب عدة مرات مع منتخبات الناشئين، وانضم للمنتخب الأول عام 2013 تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي، ولكنه خرج من حسابات الأرجنتيني هيكتور كوبر، ليعود مجددا ويشارك بشكل أساسي مع الفراعنة تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري وكان ضمن قائمة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأخيرة 2019 والتي أقيمت على أرض الكنانة وفاز بها المنتخب الجزائري وودع المنتخب البطولة في دور الـ16 أمام منتخب جنوب أفريقيا.