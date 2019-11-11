رياضة | عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب مصر ويوجه ضربة قوية إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب مصر ويوجه ضربة قوية إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن مسؤولي مجلس إدارة نادي الزمالك قد أنهو، صفقة من العيار الثقيل بعد إجتماع أحمد مرتضي منصور مع أحد نجوم منتخب مصر والدوري البرتغالي السابق والصيني الحالي.

وتم تداول صور منذ قليل تفيد بإجتماع "أحمد مرتضي منصور" عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مع اللاعب علي غزال، ووكيله بأحد المطاعم الكبري فى القاهرة وأتم الطرفين الاتفاق على تفاصيل التعاقد والتوقيع، فيما يبدو.

وأكدت مصادر خاصة للفجر الرياضي، أن مسئولي الأبيض تمكنوا من الحصول على توقيع "على غزال"، الذى يلعب حاليًا بين صفوف نادي جويزهو زيتشينج الصيني.

وكان قد بدأ علي غزال مشواره في عالم كرة القدم مع نادي السكة الحديد، قبل أن ينتقل إلى وادي دجلة في مطلع 2007، بعد المستويات المميزة التى ظهر عليها خلال المباريات، بمبلغ 35 ألف جنيه.

Advertisements

وظل غزال في صفوف وادي دجلة 6 مواسم، قبل أن ينتقل إلى نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي ، وذلك بـ 40 ألف يور في شتاء 2013.

وظهر غزال رفقة النادي البرتغالي بمستوي طيب، وتمكن من حجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق منذ وصوله للنادي.

ويعد غزال ثالث لاعب مصري ينضم لقائمة نادي المائة مع الأندية البرتغالية، بعد أحمد حسن كوكا مع ناديي ريو أفي وسبورتينج براجا، ومجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية المعتزل، وعضو إتحاد الكرة السابق.

قبل أنينتقل رسمياً إلى صفوف فريق جويزهو زيتشينج الصيني الصاعد حديثًا لدوري السوبر الصيني، لمدة موسمين في آواخر يناير عام 2017 .