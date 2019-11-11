رياضة | موعد مباراة مصر وغانا اليوم الاثنين 11/11/2019 في كأس أمم أفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر بث مباشر مجانًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وغانا اليوم الاثنين 11/11/2019 في كأس أمم أفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر بث مباشر مجانًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب مع منتخب غانا اليوم الاثنين 11 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام.

موعد مباراة مصر ضد غانا :- وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ومنتخب غانا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما سوف تقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غانا :- Advertisements وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت الأرضية والتي تبث المباريات بشكل حصري مع قنوات بين سبورتس، حيث ستذاع مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 10 HD.

وكان قد نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على منتخب مالي في افتتاح البطولة بنتيجة هدف نظيف أحرزه مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك في الشوط الأول من اللقاء، وتعادل منتخب غانا مع منتخب الكاميرون بنتيجة هدف لكل هدف في إطار منافسات تلك الجولة أيضاً.

ويسعى منتخب مصر للتأهل من مجموعته كمتصدر في البطولة التي تقام على أرض مصر من يوم 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، وتعد هذة البطولة هامة للغاية وأنها تؤهل إلى الأولمبياد في طوكيو المقبلة.