شكرا لقرائتكم 6 منافسات قوية فى المجموعة الثانية بالممتاز "ب"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم 6 مباريات قوية فى الجولة الرابعة للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة بعد دخول المسابقة مرحلة الجد وأصبح لكل نقطة حساب خاص سواء مع أهل القمة التى يتنافس عليها الثلاثى سيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس والقناة ، أو أهل القمة التى يتصارع فيها أكثر من خمسة أندية أصحاب باع كبير مع الساحرة المستديرة على رأسهم الترسانة الذى يمتلك نقطتين فقط ولم يحقق أى فوز حتى الآن والنصر القاهرى والزرقا وبتروجت والداخلية الهابطين من الدورى الممتاز .

فعلى ملعبه بستاد السويس الجديد يلتقى سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط مع الزرقا الذى يعانى ، وتعد المباراة سهلة نسبيا لأبناء سيراميكا نظرا لفارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين ، بينما يحاول أبناء دمياط لتحقيق المفاجأة وخطف نقطة على أقل تقدير ، فى الوقت الذى يستضيف فيه النجوم بقيادة رمضان السيد نظيره منتخب السويس بقيادة محمد صلاح فى لقاء صعب للطرفين فأصحاب الأرض يحتلون المركز الرابع برصيد 5 نقاط بعدما حققوا الفوز الأول لهم الأسبوع الماضى على حساب كوكاكولا برباعية نظيفة ، بينما يسعى أبناء الغريب لمواصلة عروضهم الجيدة بعدما حققوا ثلاث انتصارات متتالية منذ انطلاق المسابقة رفعت رصيدهم إلى 9 نقاط .

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وتستكمل باقى المباريات حيث يستضيف جمهورية شبين نظيره الترسانة المتعثر تحت القيادة الفنية الأولى لأحمد كشرى الذى تم التعاقد معه عقب تعادل الشواكيش الأسبوع الماضى على ملعبه أمام المريخ البورسعيدى بهدف لمثله ، بينما يخوض أبناء المنوفية اللقاء فى المركز الخامس برصيد 4 نقاط ، كما يلتقى الداخلية المنتشى بالفوز فى اللقاء الأخير على الزرقا مع القناة بقيادة حمزة الجمل والذى حقق فوزا صعبا فى اللحظات الأخيرة الأسبوع الماضى على جمهورية شبين رفع رصيده إلى 7 نقاط .

كما يلتقى المريخ البورسعيدى صاحب المركز التاسع برصيد نقطتين مع كوكاكولا الذى حقق الفوز فى أولى مبارياته على النصر ثم خسر لقائى الجولتين الثانية والثالثة وهو ما جمد رصيده عند ثلاث نقاط فى المركز الثامن ، وتختتم مباريات الجولة بلقاء النصر مع بتروجت ، ويدخل أبناء السيد عيد المباراة بدون رصيد من النقاط فى المركز الأخير للمجموعة بعد خسارته لمبارياته الثلاث من كوكاكولا وسيراميكا كليوباترا والسويس على الترتيب ويسعى الفريق لتحقيق أول ثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط ، بينما يحاول محمد عودة المدير الفنى لبتروجت للعودة للإنتصارات للحاق بركب الفرق التى تنافس على الصعود بعد تجمد رصيده عند 4 نقاط عقب الخسارة التى منى بها الفريق الأسبوع الماضى أمام سيراميكا كليوباترا .