شكرا لقرائتكم أحمد رفعت: لا امانع فى العودة الى الزمالك مرة أخرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يجهز الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف الثنائى أحمد رفعت ورزاق سيسيه ثنائى الفريق لمواجهة العربى الكويتى، فى مباراة الإياب لدور الـ32 للبطولة العربية المقرر إقامتها يوم 27 من الشهر الجارى.
وأوضح أحمد رفعت خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " أنه لا يمانع العودة الى فريق الزمالك مرة أخرى ولكن بشرط المشاركة فى المباريات والظهور بالتشكيل الاساسى للفريق الأبيض .
وأشار أحمد رفعت أن المشاركة فى المبارايات مع فريق الاتحاد السكندرى والظهور سوف يساهم بشكل كبير فى الاحتراف الخارجى خلال الموسم المقبل .
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