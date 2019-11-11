شكرا لقرائتكم اليوم طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطنى أمام كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطرح اليوم تذاكر مباراة منتخب مصر الأول وكينيا المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021،والمقرر إقامتها بالكاميرون.

من جهته كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه سيتم طرح تذاكر مباراة مصر وكينيا فى نادى الجزيرة، ونادى الصيد واستاد الإسكندرية حيث تم تحديد سعر التذكرة الموحدة ب 75 جنيها.

ويشارك في مران منتخب مصر اليوم ٢٦ لاعبا استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات امّم أفريقيا ٢٠٢١ ، وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، بجانب المحترفون محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى) ، محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي ) ، محمود تريزيجيه ( استون فيلا الانجليزي ) ، احمد حجازي (ويست بروميش الانجليزي ) ، محمد النني ( بشكتاش التركي ).